Sesto appuntamento con i podcast in collaborazione con Propaganda, il programma di Web Radio Giardino ideato e condotto da Alessio Favalena.

Ospite di questa puntata è Paolo Bardelli per raccontare questo inizio di anno musicale in compagnia della nostra webzine musicale preferita. Rubriche, proposte, idee, conversazioni per raccontare presente e futuro di questo anno di musica appena iniziato.

Ascolta “Propaganda Meets Kalporz con Paolo Bardelli – Propaganda s4e31” su Spreaker.