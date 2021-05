AVANT Festival, musica contemporanea e cultura salentina

artistica, generando passaparola ed attirando visitatori stranieri. D’altronde, a chi non piacciono le esperienze semplici e genuine, ma curate con estrema premura e qualità? E quindi abbiamo pensato, perché non riproporre la stessa idea, valorizzando però la cultura culinaria, architettonica e naturalistica del Salento?”, afferma il presidente dell’associazione Ludovico Esposito.

Il programma diurno del festival include un’attività di hiking, ovvero un percorso escursionistico a piedi che si estende sulla costa sudadriatica salentina, tra Torre Sant’Emiliano e Porto Badisco. L’attività risulta di facile percorrenza, ha inizio a mezzogiorno e dura due ore, e prevede un pranzo di gruppo fronte mare nella stessa area geografica che si andrà ad esplorare. Il programma serale, invece, vede protagonisti musicisti, italiani ed europei, che operano nei territori della musica elettronica, jazz, sperimentale, popolare e contemporanea: Grischa Lichtenberger, notevole produttore elettronico, ha rilasciato la maggior parte dei suoi lavori sulla rilevante etichetta tedesca Raster; Black Pulse, progetto solista dell’austriaco Bernhard Breuer, membro delle band elettroniche Innode e Elektro Guzzi, si è di recente associato al network europeo SHAPE Platform e ha rilasciato su etichette come Editions Mego, Pomego e Macro; Laura Agnusdei, sassofonista italiana sulla cresta dell’onda per i suoi numerosi progetti discografici e network di attivismo musicale come Nuova Musica; Turbo Sud, progetto ideato dall’artista contemporaneo Agostino Quaranta per la produzione di rari esperimenti di musica elettronica e pizzica salentina degli anni 90 e 2000, e realizzato in collaborazione con il tamburellista Roberto Chiga, noto tamburellista de La Notte Della Taranta, e il DJ e produttore Dario Blasi.

Questa edizione del festival è supportata, sostenuto e/o co-organizzata con numerosi partners pubblici e privati che hanno sposato il modus operandi dell’organizzazione. In primis, Digital In Berlin, main partner del festival; Forum Austriaco di Cultura Roma e Goethe Institut, che valorizzano la vocazione artistica internazionale e i parametri organizzativi; MIXOLOGY, 4 Balconi B&B, 18° Meridiano, Arten Events, MUNDI Festival, Environ, Mexico 70 Record Shop, sono alcuni dei partners regionali e nazionali a prendere parte al progetto. I media partners coinvolti sono il magazine italiano di musica elettronica Soundwall, i magazine di musica alternativa ZERO e Kalporz, il magazine lifestyle FACE Magazine, etc. etc.

Maggiori informazioni sul programma del festival su www.avantfestival.com, Facebook e Instagram o al numero 324 7724683. Gli abbonamenti e tickets sono disponibili sul circuito dice.fm a partire da 16€.