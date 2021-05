Esce oggi “Endless Arcade”, il nuovo album dei Teenage Fanclub

Esce oggi via Merge Endless Arcade, l’undicesimo album dei Teenage Fanclub, la celebre band scozzese che debuttò con A Catholic Education nel 1990. Endless Arcade, con i suoi dodici brani tra loro coesi e coerenti, è un power pop primaverile e vitale, che rappresenta un altro capitolo suggestivo e convincente all’interno del percorso del gruppo.

Con un nuovo membro alle tastiere, la band percorre sentieri già tracciati aggiungendo, però, come in ogni loro tappa, qualcosa di nuovo, avvincente e coraggioso, come dimostrano alcuni passaggi chitarristici di “Home” o l’ipnotica euforia di “Warm Embrace”. Per i Teenage Fanclub il tempo sembra non scorrere. A evidenziare ciò sono la grinta e l’energia che emana ogni brano del disco.