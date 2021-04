black midi, data unica italiana a dicembre

I black midi tornano in Italia martedì 14 dicembre 2021 per un’imperdibile data unica al Circolo Magnolia di Milano.

A due anni dal debutto con “Schlagenheim”, candidato ai Mercury Prize e inserito da New York Times, Pitchfork, Stereogum, SPIN e altri nelle classifiche dei migliori album del 2019, i BLACK MIDI tornano con il nuovo album “CAVALCADE”, in uscita il 28 maggio su Rough Trade Records – distribuzione Self.

Con il nuovo disco, anticipato dal singolo “John L.” – https://youtu.be/GT0nSp8lUws la band scala nuove e meravigliose vette attingendo da una pletora di generi e influenze che dal math-core li portano su orizzonti post-punk sempre più avant e imprevedibili.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 11.00 di martedì 4 maggio