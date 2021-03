È uscito “Chemtrails Over the Country Club”, il nuovo album di Lana Del Rey

Lana Del Rey ha pubblicato oggi il suo sesto album, Chemtrails Over the Country Club, per Interscope Records e Polydor Records, contenente undici brani tra cui il singolo “Let Me Love You Like a Woman”, diffuso qualche settimana fa, che ne aveva anticipato l’uscita. Del Rey prosegue con convinzione e abilità quel percorso malinconico e nostalgico di un pop d’altri tempi iniziato con Lust for Life (2017) ed esploso in tutta la sua poeticità e maestria con lo splendido Norman Fucking Rockwell! (2019). Proprio nel giorno di uscita di quest’ultimo, nell’agosto del 2019, Del Rey aveva annunciato di aver già iniziato a lavorare al suo seguito.

L’album è prodotto da e scritto insieme a Jack Antonoff, con la partecipazione in fase di scrittura anche di Rick Nowels (anche produttore in “Yosemite”) e di Nikki Lane. Pur mantenendo per larga parte gli arrangiamenti e le atmosfere presenti in Norman Fucking Rockwell!, Chemtrails Over the Country Club baratta il massimalismo psych-pop e la poetica un po’ beat e maudit del suo predecessore in nome di un approccio più intimo e folk. Si conclude con la cover di “For Free” di Joni Mitchell, a cui partecipa anche la talentuosa Weyes Blood.