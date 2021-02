Steven Wilson contro il culto di sé

È un video contro l’ideologia dell’individualismo, il nuovo di Steven Wilson intitolato appunto “Self”.

Nella carrellata di morphing (con tecnologia Deepfake) in cui si trasforma Wilson ritroviamo Trump, Zuckerberg e molti attori di Hollywood.

Self loves itself now

Come dagli torto?

Il sesto album di Steven Wilson, “The Future Bites”, è uscito lo scorso 29 gennaio su TFB.com/Caroline International. Coerentemente con il singolo, “The Future Bites” esplora i diversi modi in cui il cervello umano si è evoluto nell’era di internet e mostra all’ascoltatore le dipendenze del XXI secolo. Si tratta di un luogo dove esperimenti pubblici mettono in mostra gli effetti della tecnologia nascente sulla nostra vita: dalla shopping-terapia fuori controllo, ai social media manipolatori e la perdita dell’individualità.

foto fornita dall’ufficio stampa per fini promozionali

fotogramma tratto dal video di “self”