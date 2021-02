Cover Febbraio 2021: Ghetts

La storia, il presente e il futuro della grime.

Justin Clarke aka Ghetts dopo una lunghissima militanza nell’underground britannico è davvero pronto al grande salto, con il terzo album in studio, “Conflict Of Interest”, in uscita il 19 febbraio 2021 su Warner. Dopo gli influenti “Rebel With A Cause” del 2014 e Ghetto Gospel: The New Testament, del 2018, inframezzati da svariati EP e mixtape, l’MC si appresta a pubblicare uno dei dischi più attesi dell’anno.

Tre singoli, “Mozambique”, “IC3” e “Skengman” hanno già fatto alzare la posta invadendo tutti i canali social e le piattaforme streaming.

Nel disco, oltre a Skepta e Stormzy, ospiti rispettivamente delle ultime due tracce apripista, ci saranno anche Emeli Sandé, Giggs, Dave, Pa Salieu, BaBckroad Gee e addirittura Ed Sheeran.