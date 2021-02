Polly Paulusma alla riscoperta delle radici folk

Lo ammettiamo: abbiamo lasciato Polly Paulusma negli anni Zero e non l’abbiamo seguita nello scorso decennio. I suoi due ultimi album, però, “Leaves From The Family Tree” (2012) e “The Small Feat of My Reverie” (2014), sono davvero passati sotto silenzio mediatico. Per noi era rimasta una brava cantautrice che ci aveva allietato fino a “Fingers And Thumbs” (2007) che comunque era stata una delusione rispetto al promettente “Scissors In My Pocket” (2004).

E invece ora ci sono novità, che vi diamo volentieri: è in arrivo il 23 aprile “Invisible Music”, il quinto album della cantautrice e musicista britannica. Il disco è una raccolta di brani popolari tradizionali che hanno influenzato la scrittrice Angela Carter, ricreate con la grazia di Polly Paulusma, a cui si aggiungono alcuni ospiti tra cui Kathryn Williams e Kirsty Logan.

Ad anticiparlo, il brano “Jack Munro”, che potete ascoltare qui sotto.

Ben fatto, Polly.

foto tratta da FB dell’artista, per fini promozionali

fotografo non indicato