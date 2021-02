La Top 7 della settimana (#8, 2021)

7. Gli Spiritualized annunciano la ristampa in vinile dei loro primi quattro album

Racconta Jason Pierce di come oggi i dischi degli Spacemen 3 suonino alle sue orecchie come ‘qualcuno che cerca di trovare la sua strada’, mentre Lazer Guided Melodies degli Spiritualized lo soddisfa di più perché, dopo essere stato registrato nello stesso studio vicino casa sua dove erano stati registrati anche i dischi degli Spacemen 3, il disco fu portato ai Battery Studios di Londra. Questo consentì al gruppo di sperimentare in maniera professionale con la produzione. Ora quel primo disco è incluso nel progetto Spacemen Reissue Program: una serie di ristampe in doppio LP 180g masterizzati a mezza velocità tagliata da fonti originali da Alchemy Mastering. La copertina apribile è adornata di disegni rielaborati da Mark Farrow, e sarà disponibile sia in vinile nero che vinile bianco in edizione limitata. A seguire dovrebbero poi arrivare anche i successivi tre LP della band, ovvero Pure Phase, Ladies And Gentlemen We’re Floating in Space e Let It Come Down.

6. Il ritorno di St. Vincent

É tramite una serie di poster che la ritraggono vestita con un abito marrone che Annie Clark, in arte St. Vincent, ha annunciato il suo ritorno a quattro anni di distanza da ‘Masseduction’. ‘Daddy’s Home’ uscirà infatti il prossimo 14 maggio su Loma Vista e vedrà ancora Jack Antonoff coinvolto in veste di produttore.

5. L’affiliazione tra DistroKid e Twitch

Da pochi giorni DistroKid ha annunciato una partnership con Twitch grazie alla quale i musicisti potranno guadagnare denaro grazie alla piattaforma. Per fare questo gli artisti dovranno prima avere una pubblicazione live su DistroKid per almeno trenta giorni e avere almeno tre ascolti su Spotify. Non così difficile.

🐪 Announcement! 🐳 Starting today, DistroKid is partnering with Twitch to offer qualifying DistroKid members the opportunity to be considered for the Twitch Affiliate Program 🦞 which lets you make money on Twitch & other things. 👑👑👑 Read more here: https://t.co/wIAB6dfgF1 — DistroKid (@DistroKid) February 24, 2021

4. Helado Negro rilegge David Bowie

In occasione dell’album tributo a David Bowie intitolato ‘Modern Love’ e in uscita su BBE Music il prossimo 28 maggio, Helado Negro ha pubblicato la propria cover di ‘Sound And Vision’, celebre brano del Duca Bianco dal suo capolavoro Low. Nella lista degli ospiti di questo progetto, che ambisce a far risaltare le connessioni tra la musica di Bowie e generi musicali come soul, il jazz, il funk e l’r’n’b, saranno anche artisti come Jeff Parker, Khruangbin e Meshell Ndegeocello.

3. Madlib e Kaytranada insieme per Pitchfork

Pitchfork e Lexus IS Wax hanno annunciato un nuovo documentario che si concentra sul rapporto individuale dei due producers con il formato fisico del vinile. Qui la prima parte, cui seguirà una seconda il prossimo 15 marzo.

2. Bad Bunny e Rosalia a SNL

Il re e la regina del latin pop in un’intensa performance per Saturday Night Live.

1. Addio Daft Punk

Se lo scioglimento del duo francese sia effettivamente la ‘miglior’ notizia della settimana è discutibile, ma di certo niente ha scosso di più il mondo della musica negli ultimi sette giorni.



(Simone Madrau)