L’elettronica di fino dei Stubborn Heart

Sa di elettronica di fino che cita un po’ tutte le influenze dagli anni ’90 in poi il nuovo singolo degli Stubborn Heart, “Talking Gold”.

Loro si autorappresentano come electro-soul britannico, ma “Talking Gold” al sottoscritto ricorda certe cose dei primi UNKLE o di Apparat.

In ogni caso un buon viatico per il nuovo album, “Made of Static” sempre su One Little Independent Records, in arrivo il 4 giugno 2021 a otto anni di distanza dall’omonimo disco di debutto.

foto tratta dal canale FB del gruppo utilizzabile per fini promozionali

fotografo non individuabile