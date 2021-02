Distraiamoci con i Death By Unga Bunga

Ogni tanto ci vuole un po’ di power-pop: i norvegesi Death By Unga Bunga (sì, devono aver letto di Berlusconi, in un modo o nell’altro…) hanno condiviso “White Lies”, l’ultima traccia prima dell’uscita del loro nuovo album “Heavy Male Insecurity” il 12 febbraio via Jansen Records.

Il risultato è una canzone tra Strokes e Foo Fighters, ma con l’urgenza giusta.

Tanto per distrarci e non pensare ai problemi quotidiani, che ci sono e sono sempre tanti.

(Paolo Bardelli)

Photo credit: Martin Bremnes

fotografia fornita dall’ufficio stampa big mouth publicity