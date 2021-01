[IT-alien]La Colletta Dischi, una nuova etichetta indipendente

“La Colletta Dischi è uno studio di registrazione, un ufficio stampa, un’agenzia di booking e un team con funzione manageriale. Nasce nel 2021 dopo un anno estremamente difficile e fatale per molti soggetti, dai più piccoli ai capisaldi storici, dopo un anno spogliato da quella che era rimasta l’unica fonte di sostentamento per la musica indipendente: i concerti. Sebbene non si direbbe essere il periodo migliore per mettersi in gioco o cercare di inserirsi in un mercato musicale profondamente mutato e ancora in via di definizione, questo è sicuramente il momento giusto per fare squadra e aiutare quegli artisti che hanno bisogno di tornare in carreggiata con i propri progetti“.

Così si presentano Lorenzo Battistel (direttore artistico e produttore), Daniele “Bullo” Russo (edizioni e management), Giovanni Favaro e Carlo Mezzalira (booking e ufficio stampa) e Sara Santi (social media manager). E per l’occasione la nuova etichetta pubblica tre singoli dei gruppi che fanno già parte del loro roster: “Spremiagrumi” dei Queen of Saba (il duo di Lorenzo Battistel e Sara Santi che ci aveva già entusiasmato con “Fulmini” nel 2020), “Una bellissima festa” del Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco e “Paolo Conte” di Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi.

Dall’electro soul dei Queen of Saba ai toni scanzonati di Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi, fino all’indie pop del Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco: l’etichetta dà fin dal giorno della sua nascita l’idea di voler spaziare liberamente tra i generi, offrendo soluzioni cantautorali diverse tra loro ma legate dal doppio filo rosso della freschezza dei suoni e della scrittura.

In tempi simili non si può che fare un in bocca al lupo a La Colletta per il coraggio, e un plauso per la sinergia e la qualità raggiunta da un collettivo che appena nato promette già di rinnovare la scena italiana del 2021.

Trovate i singoli su tutte le piattaforme e sulla nostra playlist Spotify di IT-alien: