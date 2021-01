IT-alien, la nuova rubrica dell’underground italiano

Non solo esterofili: inauguriamo oggi la nostra rubrica IT-alien, dedicata alle voci emergenti più interessanti nel panorama italiano scelte per voi dalla nostra redazione.

Ci sono tanti artisti nell’underground italiano in attesa di essere scoperti: e dall’assenza prolungata dei live che li potrebbero lanciare nasce l’esigenza di un canale alternativo, virtuale, che possa parlare di loro al posto dei concerti.

Pronti?