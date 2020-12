[Anteprima] Spleen sentimentale e lo-fi, ecco Simmcat

Si chiama Simmcat la nuova proposta di Nervi Cani, la piccola label (non solo musicale) modenese: oggi ospitiamo in anteprima il video del suo primo singolo, “Small Animals”. Un piccolo gioiellino di pop lo-fi, romantico e dolceamaro, scritto in una a cameretta condivisa a Milano e registrato su un iPhone. L’autrice lo presenta così: “è una canzone un po’ confusa, forse un po’ contraddittoria, in cui si incontrano i sentimenti che si hanno all’inizio e alla fine di una relazione. Un brano felice e malinconico allo stesso tempo”.

“Small Animals” fa parte di un EP – “Soy Milk” – che uscirà per Nervi Cani su cassetta tra qualche giorno. Intanto ecco il video.