La Top 7 della settimana (#8, 2020)

07. In memory of Ginger Baker

Il 17 Febbraio all’Eventim Apollo Hammersmith di Londra si è svolta una serata organizzata da Eric Clapton in onore di Ginger Baker, lo storico batterista dei Cream recentemente scomparso. Per l’occasione il chitarrista ha invitato a partecipare una lineup di musicisti incredibile: Roger Waters, Nile Rodgers, Ronnie Wood, Steve Winwood, Paul Carrack nonchè il figlio dello stesso Baker, Kofi.

06. Sufjan Stevens e Lowell Brams: ‘The Runaround’

Dopo l’annuncio ai primi di febbraio di un nuovo album, “Aporia” (previsto il prossimo 27 marzo), Sufjan Stevens in collaborazione con il patrigno Lowel Brams, ci fa immergere nell’atmosfera del suo nuovo lavoro con la pubblicazione di “The Runaround”, singolo accompagnato dal suggestivo videoclip che immortala alcuni bikers in giro per le strade di New York e Miami.

05. King Gizzard & the Lizard Wizard di nuovo in tour

Buone notizie in arrivo in previsione dell’estate. Sono state annunciate ben due date in Italia per i King Gizzard & The Lizard Wizard. La band psichedelica australiana transiterà nel nostro paese il 23 Luglio al Parco Mandela di Sestri Levante (GE) all’interno del Mojotic Festival e il 24 Luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena. Si consiglia di procurarsi in tempo i biglietti, considerato il sold-out all’Alcatraz di Milano dello scorso ottobre.

04. Un brano di Tricky. “Lonely Dancer”.

Solo qualche mese fa l’alfiere del trip-hop aveva pubblicato la sua autobiografia (Hell is round the corner). Adesso, in attesa dell’EP (20,20) che vedrà la luce a marzo, Tricky ha fatto uscire “Lonely Dancer”, brano realizzato in collaborazione con la cantante anglo-tedesca Anika.

03. Doppietta per gli Strokes

“Bad Decisions” è il nuovo singolo dei Strokes estratto da ‘The New Abnormal’, il sesto album in studio la cui uscita è prevista ad Aprile. Presentato con un videoclip diretto da Andrew Donoho, si tratta del secondo singolo pubblicato nell’arco di pochi giorni dopo “At The Door“.

02. Alright! Arrivano i Supergrass in Italia

Dopo circa dieci anni dall’ultimo concerto, tornano sul palco i Supergrass. La band ha annunciato un tour a seguito dell’uscita della raccolta “Supergrass: The Strange Ones 1994-2008“. Due le date previste in Italia: 13 Luglio a Roma in una location ancora in via di definizione e il 14 Luglio al Botanique di Bologna. Chapeau.

01: “Man Alive!”: il nuovo Archy Marshall

In cima alle uscite di questa settimana svetta “Man Alive!” di King Krule. L’album è il quarto lavoro di Archy Marshall e contiene 14 tracce. A giudicare dai primi ascolti, a tre anni di distanza dal suo capolavoro, “The Ooz“, possiamo dire che l’enfant prodige britannico resta ancora a guardia dei nostri sogni più torbidi.

(Eulalia Cambria)