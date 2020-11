Xenia Rubinos sorprende tutti

Xenia Rubinos è difficilmente catalogabile, in ogni caso la sua nuova “Who Shot Ya?” ha un sapore freschissimo tra l’hiphop e l’hyperpop che sorprende per la quantità di stimoli che contiene (compresi incisi salsa).

La multistrumentista newyorkese (di madre portoricana e padre cubano) è altresì in prima linea per la battaglia di Black Lives Matter e, circa questa canzone, sottolinea che è come un incitamento alla propria famiglia a riprendere quello che è suo, giustizia e soldi in primis.

Ha avuto buon occhio la ANTI-records ad accoglierla nel roster.

Photo Credit: Julia Pitch

