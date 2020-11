Il duetto di Ólafur Arnalds e Josin

“The Bottom Line parla, prima e più di ogni altra cosa, di crescita. Josin ha passato una settimana con me in studio in Islanda, durante un periodo di forte trasformazione in entrambe le nostre vite. L’ho ammirata per anni e sono davvero euforico all’idea di essere stati in grado di connettere e condividere le nostre esperienze con questo pezzo.”

Ólafur Arnalds ha pubblicato il videoclip di “The Bottom Line” traccia estratta da “some kind of peace”, LP pubblicato venerdì scorso. Il pezzo è in collaborazione con Josin, un’altra artista da tenere d’occhio: metà coreana, metà tedesca, è cresciuta a Colonia da genitori musicisti e la sua musica prende massicciamente da Thom Yorke.