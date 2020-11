Nils Frahm al concerto del 18 gennaio 2018 al Funkhaus. Foto: Nino V. Valpiani

Ora più che mai è il momento giusto per pubblicare live di anni passati che possano smorzare, almeno un po’, la nostalgia dei concerti. Anche Nils Frahm ne approfitta per pubblicare “Tripping with Nils Frahm”, ovvero la sua performance di oltre quattro ore all’iconico Funkhaus di Berlino, avvenuta in occasione del tour di “All Melody” (2018).

L’uscita del disco è prevista per il 3 dicembre, mentre MUBI avrà l’esclusiva del docu-film dedicato al live.



Tracklist: