Le assenze di Gabríel Ólafs vengono rilavorate

Dopo ‘Absent Minded’ (2019), il disco di debutto di Gabriel Olafs, il giovanissimo compositore neo-classico islandese, Ólafs è pronto a pubblicare una nuova collezione di reworks.

Sempre ispirato da ‘Absent Minded’, questa volta Gabriel Olafs incontra Niklas Paschburg, Hugar, Masayoshi Fujita, Kelly Moran ed altri artisti che hanno contribuito a dare una nuova svolta minimalista ai brani contenuti nel disco. Nasce così ‘Absent Minded Reworks’: una collezione di rivisitazioni che spaziano dall’ambient, ai synth fino a prospettive visionarie e cinematografiche, in arrivo il 13 novembre su etichetta One Little Independent Records/Audioglobe.

Nel disco compaiono le collaborazioni di Kelly Moran – producer di Brooklyn nella scuderia Warp, che ha dato al brano ‘Think of Home’ un tocco altamente atmosferico – il duo islandese Hugar – che ha arricchito ‘Bára’ con ottoni tradizionali – il vibrafonista giapponese Masayoshi Fujita in ‘Another Fall, Another Spring’, fino al soundscape cinematografico di Niklas Paschburg che ha dato nuova vita a ‘Lóa’ con vibrazioni elettroniche senza tempo. Ad essi si aggiungono le collaborazioni con altri artisti islandesi tra cui Kippi Kaninus e Skúli Sverrisson, l’ensemble americano Bing & Ruth e, ovviamente, i reworks sugli ultimi due brani a cura dello stesso Gabriel Olafs .

“Absent Minded Reworks is a project featuring the artists I listen to, love and look up to, as well as amazing friends and colleagues from my home country of Iceland (Hugar, Kippi Kaninus, Skúli Sverrisson, Katie Buckley, Ásta Soffía).Hearing my work reinterpreted by some of my absolute favorite artists has been incredible for me, so this project was a treat to make. I wanted it to feel like a record with a partial thread but with more variety in styles; so we had that in mind when curating and mixing it. I did not want to limit the reworkers but instead give full creative control. From Kelly Moran’s stunningly cinematic rework, to Niklas Paschburg’s inspiring danceable uptempo remix, to Masayoshi Fujita’s solo vibraphone performance. It has also been interesting not being able to travel because of lockdown, yet still working with artists from Germany, Japan and the US.” – Gabriel Olafs .