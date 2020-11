Il nuovo singolo di Arlo Parks

Un altro frammento del viaggio autobiografico di Arlo Parks nella sua adolescenza, attraverso il racconto della rottura di una coppia che solo apparentemente non la riguarda: “I was waiting for the bus one day/Watched a fight between an artsy couple/escalate“… La londinese Arlo Parks, a soli vent’anni, si è affermata come una delle voci emergenti più originali del 2020 grazie a un miscuglio inedito di indie pop, r’n’b e soul con testi che contrastano per la loro durezza e sincerità nell’affrontare temi come la depressione e la malattia mentale.

L’album “Collapsed in Sunbeams” uscirà il 29 gennaio, raccogliendo anche i precedenti singoli “Eugene”,”Hurt”, “Black Dog” e “Green Eyes”.

Tracklist

1. Eugene

2. Black Dog

3. Hurt

4. Collapsed In Sunbeams

5. Too Good

6. Hope

7. Caroline

8. Green Eyes

9. Just Go

10. For Violet

11. Bluish

12. Portra 400