Londra di notte nel nuovo EP di Laura Groves

Sognante, leggera, accompagnata dal consueto arrangiamento un po’ anni ’80: il terzo singolo del 2020 di Laura Groves, “Foolish Game”, ci riaccompagna nuovamente nell’universo dream e avant-pop dell’artista londinese dopo 5 anni di silenzio dall’ultimo EP, “Committed Language” (2020). La traccia, a detta dell’artista, parla dei foolish games ai quali cerchiamo di sottrarci, i pattern inevitabili e ossessivi della nostra vita: “Volevo evocare la sensazione di ballare un lento alla fine di una notte e i pensieri che potrebbero attraversare la nostra mente durante il viaggio di ritorno a casa.”

Il nuovo album, “A Private Room”, è in uscita il 4 dicembre, e sarà tutto dedicato alle esplorazioni notturne di Londra compiute dall’artista.

Tracklist

1.Infinite Wisdom

2.Foolish Game

3.Faking It

4.Red

5.Sunset

6.Searching For The Stars

Foto di copertina: Evan Mason