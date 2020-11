D.In.Ge.Cc.O, guarda in anteprima il video di “Foreign Doors”

“Linear Burns” ovvero ustioni lineari, qualcosa che lascia il segno, che brucia, ma che non sfigura la carne o, in senso figurato, l’anima, anzi l’abbellisce di vita vissuta. Sono i generi musicali che hanno segnato la crescita artistica dell’autore. Si tratta di musica Elettronica sì, ma trasfigurata, contaminata, rivisitata.

“Foreign Doors” è il singolo che anticipa il nuovo album di D.In.Ge.Cc.O, moniker del compositore e artista Gianluca D’Ingecco.

“Inizialmente l’idea era quella di voler fare un video che fosse in linea con l’atmosfera un po’da serie televisiva poliziesca Anni ’80 che aveva ispirato il mio pezzo, ma poi, alla fine, colpito da alcuni particolari personaggi scovati durante questa mia ricerca sul web, ho creato un video a metà tra il giallo e l’horror ma condito di un’ironia dark che, a mio parere, si sposa magicamente con il brano in questione.

Il volto del cameriere, le riprese delle sue espressioni, i ghigni a metà tra il mefistofelico e il ridicolo, mi hanno subito affascinato così come l’eleganza della ricca signora che vizia il suo barboncino e che si rende, con le sue movenze ed il suo atteggiamento, al tempo stesso, adorabile e disprezzabile. E poi le fantastiche riprese dall’ auto d’epoca bianca per le vie dell’havana… per non parlare degli interni dell’hotel, le citazioni palesi di Kubrick (che adoro)… insomma, per dirla in breve ho provato a miscelare tutti questi ingredienti per costruire una storia aderente con la musica, che spero riesca ad attirare l’attenzione e con un surreale finale a sorpresa…”