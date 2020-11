Alla scoperta di Qualunque, la top7 dei suoi ascolti

Il nuovo EP di QUALUNQUE in uscita per Costello’s Records con distribuzione Artist First.

“FARMACI” è un contenitore di tante emozioni, tutte tenute insieme dall’interpretazione del quotidiano di un ragazzo qualunque, ma dotato di una sensibilità enorme.

L’emotività regna infatti sovrana nella vita dell’artista, per il quale scrivere canzoni è il modo per esorcizzare le sue paure ed ansie ed elaborare le sue sofferenze.

Con i nuovi brani, lavorati insieme a Fabio Grande e Pietro Paroletti presso lo studio di registrazione Sala Tre di Roma, QUALUNQUE è protagonista di una svolta notevole sulle sue produzioni che segnano un’evoluzione stilistica importante.

Evoluzione che, con l’uscita degli ultimi singoli RAZZOMISSILE, MAFALDA, MOZZICONE e VERDEACQUA, ha portato degli ottimi riscontri, godendo di rilanci da parte di tutta la nuova community indie online e facendogli superare con il brano di gran lunga gli ascolti di tutte le sue precedenti pubblicazioni.

Dopo due anni e mezzo di silenzio, il cantautore lombardo del “disagio” pubblica il suo nuovo lavoro.

Qualunque è un progetto che nasce con l’esigenza di trovare un posto sicuro dove mostrare senza paura le proprie fragilità.

Iniziato nel 2016 con il disco “Mafalda, il meteo e tutto il resto”, candidato al Premio Tenco come migliore opera prima, e passato poi per l’EP “Il primo lunedì dell’anno”, arriva oggi ad un nuovo inizio artistico: l’EP di prossima uscita “FARMACI” rappresenta infatti il consolidamento di tutte le esperienze accumulate fino ad oggi.

Qualunque è Luca Milani e Luca Milani è Qualunque.

Qualunque sei tu e le tue insicurezze sono Qualunque.

Qualunque è quel blister di pastiglie che non ti va di prendere

Conosciamo meglio Qualunque, con una top 7 dei suoi ascolti.

Caso, “Fosbury” Play Caso è uno dei pochissimi in grado di scrivere e farmi venire il magone. Da sempre questa è anche la mia missione quindi il buon Andrea è un po’ il mio guru. Questo pezzo a voi fa scendere la lacrimuccia? Se sì allora possiamo essere sicuramente buoni amici.

Coma Cose, “Via Gola” Play

Proprio mentre sperimentavo come poter coniugare al meglio la mia roba con un linguaggio più “moderno” ho scoperto i Coma Cose. Amore istantaneo, sicuramente questa cosa che fanno loro mi ha influenzato un bel po’.

Dargen D’Amico, “Le Squadre” Play

Da sempre il mio scrittore preferito. Questo disco l’ho consumato in tutto il periodo di scrittura del mio EP. Non so se mi sono portato dietro qualche influenza a livello musicale ma sicuramente ha influenzato la mia persona.

Franco 126 ft. Tommaso Paradiso, “Stanza singola” Play

Questo è un pezzone e chi lo nega probabilmente sta mentendo. Questa canzone mi ha folgorato. Pop al punto giusto ma anche molto ricercato come sound e arrangiamento, secondo me la perfezione.

Carl Brave, “Malibu” Play

Non so spiegare come mai ma le melodie di sto pezzo animano qualcosa in me. Il disco di Carl Brave è uno dei miei preferiti degli ultimi 10 anni. Qualcosa sicuramente me l’ha lasciato.

Vintage Violence, “Capiscimi” Play

Loro li seguo da sempre e penso siano una tra le band più sottovalutate in italia. Avete presente quando in Mafalda dico “il tuo culo impresso sul materasso”? Questa frase, che siccome sono un patatone avrei normalmente faticato a scrivere, mi sa che è lì proprio perché in qui giorni mi stavo sfondando coi Vintage Violence.