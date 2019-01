How To Dress Well, due date in Italia a marzo

How To Dress Well arriva in Italia per presentare dal vivo l’ultimo album “The Anteroom”, uscito a ottobre 2018 su Domino, il 19 marzo al Locomotiv di Bologna e il 20 marzo al Circolo Ohibò di Milano.

Nel nuovo album, il quinto della carriera di Tom Krell dopo “Love Remains”,

“Total Loss”, “What Is This Heart?” e “Care”, How To Dress Well torna alle atmosfere intime e introspettive degli esordi tra pop elettronico, atmosfere soul/R&B e rarefatti momenti ambientali.

