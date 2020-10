Tierra Whack l’esploratrice

Tierra Whack trasforma l’eroina dei bambini in door, una serie di porte da aprire sul mondo colorato e divertente creato in questo video dall’artista Alex Da Corte. “Dora” potrebbe sembrare il solito inno al lusso ma più la canzone e il video vanno avanti più il focus si sposta proprio sull’opposto, sul potere degli oggetti comuni delle nostre case che, in questo interminabile periodo di confinamento, scopriamo avere un nuovo valore e animarsi in quello che Alex Da Corte ha definito “tabletop ballet”, un ballo da tavolo. Lampadine, pupazzi e biscotti sono protagonisti di questo allegro addio al consumismo dove le banconote non sono altro che foglietti colorati e le galline ballano con le loro uova. Siamo all’alba del post-capitalismo? Tierra Whack pensa di sì.

“Open the Dora/Tell her that you ready to explore“.