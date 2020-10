[#tbt ] Le anime di Lou Barlow

Deep Wound, Sentridoh, Sebadoh, Folk Implosion, Dinosaur Jr se non conoscete almeno due di questi nomi meglio che andiate subito ad informarvi perchè vuol dire che avete perso una buona parte della scena alt-punk-hardcore dagli anni 90 in giù.

Denominatore comune di questi progetti è Louis Knox Barlow detto Lou, nato in Ohio ma cresciuto a Westfield, Massachusetts dove incontra Scott Helland e uno strambo batterista(!!!), J Mascis. I tre formano i Deep Wound, tra hardcore e quello che oggi definiremmo “Screamo” il gruppo con alla voce Charlie Nakajima muove i primi passi nella prima parte degli anni 80, per poi prenderli e lasciarsi fino a una manciata di anni fa. Lou è al basso, da ragazzo ‘difficile’ riesce solo a concentrarsi per fare musica, il resto conta poco.

Il primo nucleo dei Dinosaur Jr lo vede al fianco dell’ingombrante nerd J Mascis con ciu litigherà presto. Nel primo album del gruppo, “Bug”, Lou registra “Don’t” brano estremo, figlio ancora delle prime esperienze, a fine tour sarà cacciato.

Lou troverà rifugio nel progetto Sebadoh con gli amici Eric Gaffney e Jason Loewenstein con cui comporrà negli anni e con vari stacchi album che sono diventate vere proprie pietre miliari dell’indie: “Backsale”, “Harmacy” e “III” tra sperimentazioni e lo-fi sono tra i migliori del genere. Dopo 14 anni di pausa l’ottimo “Defend Yourself” e l’ultimo “Act surprised” godibili e soprattutto il primo con la stupenda “I will” personalissimo masterpiece di Barlow.

Altra anima di Lou sono i Folk Implosion. Nel 1993 il bassista riceve una cassetta da un libraio di nome John Davis, da lì nasce una collaborazione che è durata, al solito in modo asincrono, per una manciata d’anni, arrivando a portare, nel 1995, un singolo tra i primi 40 di Billboard. “Dare to be Surprise” del 1997 è un’altra pietra miliare indie da non perdere.

Sciolto il gruppo per l’uscita di Davis e tra uscite a suo nome, magari solo in cassetta e riedite in questi anni, reprise di sigle come Sentridoh, nel 2005 J Mascis lo rivuole nei Dinosaur Jr, gruppo da dove, ad oggi, non è più uscito. Ad ogni album Lou è presente con un suo brano e di seguito c’è la playlist in ordine cronologico.

Qualche anno fa, tra il divorzio della prima moglie e la seconda, Barlow ha intrapreso un tour in posti sperduti dell’America, poco o niente battuti dai grossi numeri riportando a casa un notevole numero di nuovi adepti.

Negli ultimi mesi lo si vede su Facebook e Instagram in concerti in streaming per raccogliere fondi per la scuola della (terza) figlia Izetta e mettere in palio demo e cassette dei suoi lavori solisti ma anche sul palco con i Dinosaur Jr per gli orribili Drive-in concerts, mondi opposti, anime diverse, quale sarà la prossima ad uscire?