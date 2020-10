Miley Cyrus annuncia una nuova performance per le MTV Backyard Sessions

Dalla Hannah Montana di Disney Channel al controverso tour di Bangerz, Miley Cyrus è stata a lungo menzionata più per la sua vita privata e per le sue abitudini che per la sua carriera; ma ultimamente si è reinventata con un nuovo stile alla Dolly Parton e con ottime performance televisive che la stanno allontanando dal mainstream e contemporaneamente accostando a un pop-rock più personale. Miley ha annunciato un set unplugged sulle Backyard Sessions di MTV per promuovere il nuovo album; in scaletta, cover dei Pearl Jam e di Britney Spears. Lo show andrà in onda il 16 ottobre.