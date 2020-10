Leakato durante il week-end, “Act II: The Patents of Nobility”, l’album del rapper di New Orleans scritto dieci anni fa ma finora avvolto nel mistero, è adesso disponibile su Tidal e Soundcloud. Jay Electronica ha colto l’occasione per pubblicare finalmente l’album in via ufficiale; anzi, in alcuni tweet poi cancellati ha ringraziato i fan, mostrandosi tutt’altro che infastidito dal leak.

