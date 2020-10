Cover Ottobre 2020: beabadoobee

Dopo ben 5 ep ci si era quasi abituati all’idea che beabadoobee non avrebbe prodotto un album vero e proprio, e invece eccolo qui.

La cantante inglese di origini filippine pubblicherà “Fake It Flowers” su Dirty Hit il 16 ottobre 2020 e da due singoli estratti (“Sorry”, “How Was Your Day?“) conferma la sua predilezione per il bedroom-pop un po’ sbilenco, ma gli altri due pezzi conosciuti, ovvero “Care” e “Worth It”, ci mostrano invece un suo lato più coinvolgente.

beabadoobee è l’artista di copertina di Kalporz di Ottobre 2020.