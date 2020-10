La tempesta psichedelica dei Mr. Bison

I Mr. Bison sono un trio “livornese-pisano”, ma evidentemente vanno d’accordo lo stesso visti i risultati.

La band, che suona una psichedelia classica pinkfloydiana con spinte stoner e che ha la particolarità di essere in formazione con due chitarre e neanche un basso, oggi pubblica il suo terzo album “Seaward”, da cui è tratta la complessa e fascinosa “I Am The Storm”.

“Seaward” viene pubblicato da Subsound Records e Narcotica Publishing con il sostegno del MiBact e di SIAE nell’ambito del programma “Per chi crea”. E’ stato registrato da Matteo Barsacchi e mixato/masterizzato presso l’Audio Design Recordings dal produttore Jordan Andreen (Earthless, Sacri Monti).