Sergio Tentella, ascolta in anteprima il nuovo EP

“Space Pocket Shapes”” è l’EP d’esordio di Sergio Tentella, batterista di base a Roma già al lavoro con importanti artisti del panorama musicale italiano (Gio Evan, Rossana Casale, Elisa Rossi, Diego Buongiorno…) e altra anima del duo elettronico Elephantides insieme a Daniele Sciolla. Tentella inizia così il suo percorso da solista con un lavoro minimale di tre brani, caratterizzati da una batteria completamente acustica per lo più incentrata su ritmiche electro-funk che si circonda di sintetizzatori pungenti e morbidi bassi synth.

“Come l’ignoto nell’esplorazione spaziale, l’improvvisazione nella musica ci spinge a codificare linguaggi e percorrere strade possibili. Space Pocket Shapes è un breve viaggio che racchiude un messaggio di scoperta personale, passando per la techno, il funk e la musica elettronica”.

Con queste parole Sergio Tentella introduce il nuovo EP, in uscita l’11 settembre, che vi presentiamo in anteprima streaming qui sulle nostre pagine.

“Space” è un brano ritmicamente incalzante, ogni strumento ricopre una ruolo importante nella costruzione del groove, non ci sono unisoni ogni strumento si incastra con l’altro creando un andamento sincopato e di costante sorpresa.

“Pocket Shapes” è un brano sintetico dal punto di vista compositivo: beat di batteria con accenti irregolari sovrapposti a melodie di synth ricorrenti che trovano il giusto spazio all’interno di una ritmica serrata.

“Moon Dancing” è il brano armonicamente e ritmicamente più diretto. Synth bass e batteria creano una solida base per l’inserimento di temi e arpeggiatori dando una sensazione di costante evoluzione prima di arrivare nella seconda parte, con l’ingresso di pad e sonorità ambient che per un attimo portano il brano in una direzione dreamy.

