I Birthday Girl, band svedese che già si è fatta notare in precedenza con una serie di singoli che rimandavano direttamente ai momenti più scuri dello shoegaze dei My Bloody Valentine, torna oggi con un nuovo brano, accompagnato da un video.

“Old House”, riprende le atmosfere in chiaroscuro usuali per il quartetto e le proietta in una dimensione quasi onirica. Un brano adatto a rappresentare questi mesi di isolamento forzato, con la unica via di fuga rappresentata dalla creatività della mente.