Ubba & Bond, guarda in anteprima il video di “Bob”

“Mangiasabbia” è il nuovo progetto discografico del duo bolognese Ubba & Bond formato da Guglielmo Ubaldi e Andrea Bondi. La band, attiva sin dal 2011, nasce come un duo “modulare” aperto a collaborazioni con altri artisti: il nucleo di una serie di collettivi che si formano e si sciolgono all’occasione intorno a un disco o ad una canzone. Il disco rappresenta ad oggi lo sforzo maggiore del duo con 12 tracce che sono il punto di arrivo di un viaggio in bilico tra i temi cari ai poeti, il nonsense e il cabaret futurista: un album che parla di solitudine, freddo, affetti e perdita in modo spaesante, surreale e chapliniano giocando molto sui contrasti, sia lirici che sonori.

“Il brano mi ha evocato fin da subito nostalgia verso il passato: un documentario sugli insetti visto a scuola, i vecchi cartoni alla TV, i film serie B degli anni 70, un disco di Bob Dylan. Questa bouillabaisse mentale si è tramutata in un accostamento pazzo di immagini prese dal subconscio e dai ricordi. Usando la tecnica della “doppia esposizione” fatta di dissolvenze incrociate fra le immagini ho reso la band parte di questo viaggio visivo. La destinazione del viaggio? The answer, my friend, is blowin’ in the wind”, ha spiegato il popolare videomaker e musicista parmigiano Stefano Poletti che ha diretto “Bob”.