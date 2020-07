[Scoutcloud] Il suono “old school” e groovy dei Nutribe

In giro da qualche anno, inizialmente come parte del collettivo hip hop Collecta, i Nutribe hanno quel quid in più. Il groove: la chiave di volta ritmica che fa girare tutti i loro pezzi, è il caso del più recente “Bludmoon” o di brani come “Winterlude” o “Back in the days”. Giles Peterson – il DJ con la D maiuscola se si parla di soul, funk, hip hop – li ha voluti nel suo programma e poi compilation discografica “Future Bubblers”. Sembra quindi quasi scontato dire che l’hip pop inglese non ha mai suonato così groovy e old school: il trio di Liverpool – Yloh, Stickydub e Doopsman – guarda a gente come Smug Village, Mos Def. E si sente, per fortuna. Il “suono” della musica e delle parole torna a farla da padrone. Alzare il volume è d’obbligo.