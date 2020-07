Xenomorph Sounds, la playlist di Matilde Davoli

Venerdì 7 agosto Sud Sonico presenta Xenomorph Sound, il primo evento post-lockdown al Castello Volante di Corigliano d’Otranto.

Ad esibirsi saranno il pioniere veneziano di musica ambient Gigi Masin, che presenta il suo nuovo album ‘Calypso’ rilasciato dalla famigerata etichetta elettronica R&S Records, e Katharina Ernst, batterista avant-garde austriaca che incanta grazie alle sue composizioni astratte e poliritmie a base di batteria, gong e pedali a effetto. L’apertura è affidata al produttore e sound designer salentino Gauna, in una live performance tra musica ambient e concreta, mentre in chiusura il dj set della cantautrice e producer Matilde Davoli, che propone una selezione elettronica e R&B (scorri in basso per scoprire la sua playlist).





La capienza del concerto (inizio ore 20.00 – ingresso a 12€, info e dettagli qui) è limitata a 120 posti a sedere distanziati e non numerati, prenotabili acquistando il ticket. L’evento ha inizio alle ore 20.00 e presenta un menù culinario e una selezione di birre, vini e spiriti di qualità ideata con lo staff del Castello Volante.

Xenomorph Sounds, per il suo terzo appuntamento in assoluto, si avvale dell’importante collaborazione e sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del supporto dell’artista fotografica Sara Scanderebech. I ticket sono disponibili su DIY Ticket, per qualsiasi informazione aggiuntiva, contattare sudsonico.associazioneculturale@gmail.com o telefonare al 324 7724683.

Xenomorph Sounds è una rassegna di concerti che promuove musica sperimentale e contemporanea ibrida, eseguita dal vivo, e di genere indefinito: elettronica, ambient, drone, folk, jazz, breaks, industrial, electro e avant-pop. Il format è ideato e prodotto da Sud Sonico, associazione culturale nata con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale innovativa attraverso eventi didattici, divulgativi e ricreativi. Il progetto Sud Sonico è Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Dopo il successo dei primi due concerti con la polistrumentista giapponese Yuko Araki e la sassofonista Laura Agnusdei, lo scorso anno la rassegna concertistica Xenomorph Sounds torna a proporre musica elettronica ed elettroacustica contemporanea, e questa volta plasma la sua ampia visione artistica musicale al magico contesto e cantiere delle arti del Castello Volante di Corigliano d’Otranto.

“Il bello di fare una playlist è che sai già che non ce ne sarà una uguale ad un altra. La musica riesce sempre ad incanalarsi tra le emozioni del momento e a prendersi i suoi spazi. Ogni istante ha la sua colonna sonora, e questo pomeriggio questa playlist è stata la mia!”, ha spiegato Matilde Davoli per presentare questa playlist inedita ed estemporanea.