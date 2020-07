Emmy The Great dedica il suo album a Hong Kong

Ci è simpatica, Emmy The Great, con quella sua coerenza e indefessa caparbietà che la riporta sulle scene dopo un periodo in cui l’avevamo vista un po’ persa (vedi articolo sul suo live in solitaria a Carpi nel 2017).

Oggi annuncia il suo nuovo album “April / 月音” che sarà pubblicato il 9 ottobre 2020 su Bella Union, e rende disponibile il primo solare singolo, “Dandelions / Liminal” descrivendolo così: “a song about being OK with uncertainty, and learning to co-exist with your own sorrow, and the sorrows of the world“.

L’album è maturato dopo un riavvicinamento alle sue origini a Hong Kong, che così descrive: “Questa storia inizia con la luna. Nel settembre 2017 mi sono recata a Hong Kong da New York, dove avevo vissuto per tre anni, per il festival di metà autunno. Avevo intenzione di andare a trovare i miei genitori e prendermi un po’ di tempo libero per scrivere il mio quarto album. Sono arrivata in tempo per la luna piena – la luna di Chang-E – in un periodo dell’anno in cui il caldo dà una tregua e la città sembra viva di possibilità.

Quella primavera avevo visitato la Cina e per caso ero tornato a parlare correntemente il cantonese, anche se l’obiettivo era quello di parlare il mandarino. Mi aspettavo di sentire un click istantaneo e invece mi sono resa conto che Hong Kong aveva un’identità ben distinta dalla Cina continentale, e con il ripristino della mia lingua madre, stavo cominciando a fare i conti con il fatto che quella identità era parte della mia. È stata dura: sono nata a Hong Kong, ma è sempre stato complicato.

Eppure, a metà autunno, tutto sembrava semplice. Sotto la guida della luna, ho camminato per la città – i suoi vicoli illuminati dai neon, le scale mobili e i sentieri di montagna. Per un breve, prezioso momento, sono entrata in sintonia con Hong Kong. Ho sentito la sua complessa eredità e il suo intricato futuro. Ho sentito il dolore, vivo nel ronzio dei neon e nelle gocce dei condizionatori d’aria, di una città stretta tra due destini. Erano passati vent’anni dalla consegna e dall’inizio di “Un Paese, due sistemi”. Ovunque andassi, vedevo persone che cercavano di definire la loro identità comune prima che fosse troppo tardi. Spero che un po’ di quello spirito abbia trovato la sua strada nelle canzoni, che sono state scritte per lo più in quel periodo.

L’album è stato registrato per più di due settimane nel febbraio 2018 nel Creamery di Greenpoint. È il disco più veloce che abbia mai fatto, il che è ironico perché la sua uscita è stata ritardata per un anno di congedo di maternità. L’ho prodotto con Bea Artola e Dani Markham, che era nella mia band statunitense e suonava anche la batteria. Jeffrey Fettig, il nostro chitarrista, anche lui ingegnerizzato, e il resto dei musicisti erano per lo più amici e collaboratori musicali. Queste sessioni divennero una sorta di addio, e lasciai New York per Hong Kong in modo permanente poche settimane dopo la loro conclusione.

Non saprò mai perché la città mi ha richiamato, ma so cosa mi ha dato. In cambio, voglio dargli questo album. Quella metà d’autunno, nessuno avrebbe potuto prevedere cosa sarebbe successo, né le proteste contro la legge antiestradizione nel giugno 2019, né la lotta per la democrazia che continua ora, attraverso la pandemia di Covid-19. Assistere alla tua città natale nel suo più grande momento di bisogno è un evento potente e umiliante, e so di aver visto il destino di Hong Kong trasformarsi in qualcosa di turbolento e incerto. Sono contenta di aver registrato ciò che ho sentito lì, durante un tempo prezioso e pacifico, quando la vita era così bella che tutto ciò che dovevo fare era fidarmi della luna. Che sia solo un piccolo testimone tra tanti, e che le voci di Hong Kong non smettano mai di parlare e di chiedere di essere ascoltate”.

Proprio un bel modo di vedere un nuovo album, quello di dedicarlo alla propria città natale in difficoltà quando si è cittadini del mondo.

(Paolo Bardelli)