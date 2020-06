La playlist “ascoltata in casa” dal Collettivo HMCF

Fatto in casa è un ritorno alle origini, un modo di promuovere contenuti musicali in pieno stile 2010, il tutto firmato dal Collettivo HMCF che ha chiamato 26 progetti musicali indipendenti, per realizzare una compilation durante gli ultimi mesi, nella propria cameretta. Ci sono inediti, registrazioni estrapolate e persino cover; artisti che vanno da Nord a Sud della penisola dai generi più disparati, cʼè la musica dʼautore, il punk in versione Bossa nova e ancora elettronica in salsa Dino Buzzati e grandi ormai classici degli ascolti contemporanei delle persone.

Oltre a questa compilation, cʼè anche una playlist “ascoltata in casa” con gli ascolti degli ultimi mesi, come se fosse necessario mettere a fuoco il tempo che abbiamo trascorso e ricordarcelo. A confezionare il tutto, le immagini e le parole di una fanzine, figlia dellʼossessività dellʼinformazione e dei social network. Vanishing Twin, Jay Electronica, Sega Bodega e Allie X sono solamente alcuni nomi che potete ascoltarvi qui e che hanno accompagnato il Collettivo HMCF nella realizzazione di questo progetto, che potete scaricarvi direttamente dal loro sito.

Scarica qui la playlist

Ascolta qui la selezione…