E’ una voce delicata quella di Kristin Lash: i Kristin Lash & Jakob Grey sono un duo proveniente dalla Slovacchia che si muove elegantemente nella materia “pop”.

Oggi Kalporz è onorata di ospitare la première italiana del loro nuovo video “Sleepin` With The Lights On” tratto dal debut album intitolato anch’esso “Sleepin` With The Lights On” in uscita il 7 luglio.