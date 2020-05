Venerus e DICE protagonisti del primo stream concert

Musicisti, promoter, label, biglietterie, uffici stampa, fonici, video maker, tecnici, tour manager tornano al lavoro. E i fan, tanti fan. La grande macchina dello spettacolo riparte oggi con i live stream concert e un primo grande evento, unico in Italia, promosso da RADAR Concerti e Milano Digital Week in collaborazione con Asian Fake e DICE.fm. Il 30 maggio alle 21 Venerus si esibirà al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, luogo simbolo dell’innovazione in città, per il final party della Milano Digital Week 2020.

Sarà possibile assistere al concerto da tutta Italia acquistando i ticket già in vendita solo su DICE a questo link: dice.fm/venerus.

Uscito il 23 aprile, l’ultimo delicato e coinvolgente brano di Venerus, “Canzone per un amico” è una «una canzone figlia dei tempi misteriosi che stiamo vivendo», una lettera che Venerus dedica a un amico speciale ma che poi, non appena tradotta in musica, finisce per rivolgersi a tutti, a chiunque cerchi sostegno in questo momento difficile.

“Pensieri che masticavo in testa da molto tempo, e che non avevo ancora trovato il modo di mettere in gabbia. Non avevo ancora trovato la gabbia giusta che potesse ospitarli” racconta VENERUS, che durante il live stream concert di circa un’ora alternerà brani del passato, del presente e del futuro, accompagnato da Mace e da un altro special guest.

Gli stream concert dal vivo sono un nuovo modo di vivere e trasmettere la musica, che non ci abbandoneranno con la ripresa dei live ma che costituiscono fin da oggi un accompagnamento al live, quando il live è sold out, le capienze ridotte o le distanze inaccessibili, e una possibile soluzione perché il complicato e indispensabile mondo dello spettacolo si rimetta in moto fin da subito, con nuove dinamiche, nuovi protagonisti e capienza potenzialmente illimitata.

Biglietti disponibili solo su DICE al costo di 5 euro.

La manifestazione promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab torna con oltre 450 eventi dal 25 al 30 maggio 2020 col tema “Città trasformata”.