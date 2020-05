Fatevi motivare dal nuovo video degli Idles

Gli Idles sono tornati e cercano di motivarci a modo loro in queste settimane difficili.

“We want to start this journey with a means to not only encapsulate the album’s sentiment, but to encourage our audience to dance like no one is watching and plough through these dark times with a two tonne machete of a song and the most beautiful community of scumbags ever assembled. Let’s go. All is love.”

Il nuovo singolo che apre la promozione del prossimo album si intitola “Mr. Motivator” ed è accompagnato da questo video nel loro stile che vale più di mille parole, un irresistibile montaggio di mini video dei work out dei componenti della band britannica e dei fan che hanno collaborato da comparse.