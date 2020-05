“Twix & Dive” è il nuovo EP degli Yonic South

Gli Yonic South tornano con nuovo EP, “Twix & Dive”, in uscita il 15 maggio su La Tempesta Dischi.

Garage punk, noise e psichedelia sono i tre binari su cui deragliano le sonorità del trio formato da membri dei Bee Bee Sea e di Miss Chain & the Broken Heels.

Quattro brani ispirati a sbronze di San Miguel, la passione per i twix, il Liverpool e l’hardcore techno: dai riferimenti a The Jesus & Mary Chain di “Rock’n’Roll Star” ai tributi a Techno Viking – protagonista dell’artwork e del video “Tell Me Why” – e allo storico capitano della squadra inglese, Steven Gerrard, con il suo discorso di addio al calcio inserito in “Stevie G King of Anfield”.

Dopo l’EP “Wild Cobs” e un intenso tour che li ha portati a condividere i palchi di tutta Europa, tra gli altri, con King Khan, Preoccupations e Warmduscher, gli Yonic South aspettano come tutti il ritorno dal vivo con questo incendiario EP.