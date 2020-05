Tra i vari graditissimi ritorni di quest’anno per il resto funesto potrebbe esserci anche quello di Lotic. La produttrice statunitense, che aveva debuttato per Tri-Angle nel 2018 con il sorprendente “Power” in cui una convergevano una narrazione tanto delicata quanta potente e una ricerca musicale di altissimo livello, è entrata nel roster di Houndstooth per la quale ha pubblicato il nuovo singolo “Burn A Print”.

Che sia il primo indizio per un nuovo album? Noi lo speriamo.