Nuovo video e data di uscita del disco per Arca

Stiamo aspettando da tantissimo il seguito di “Arca”, disco dell’omonima compositrice e producer venezuelana del 2017. Quest’anno in pochissimo tempo ci siamo goduti il maxi-singolo di un’ora “@@@@@”, poi il video del primo estratto dal nuovo “KiCk i”, “Nonbinary”.

Oggi una doppia buona notizia: in primis il videoclip di “Time”, secondo singolo dal nuovo album, nel quale gira per Manhattan insieme al compagno artista visivo Carlos Saèz, durante una residenza artistica al The Shed svoltasi lo scorso anno.

La seconda è che finalmente abbiamo una data d’uscita per “kiCk i”: il quarto disco ufficiale di Arca uscirà il 26 Giugno per XL. Il disco comprende nei crediti anche Rosalìa, Björk, SOPHIE e Shygirl.

Mentre aspettiamo l’uscita, guardiamo il nuovissimo video di “Time”: