La seconda parte dell’album del nostro artista copertina del mese di maggio esce il 15 maggio su Jagjaguwar. Per celebrare l’uscita del vol.2 che completa “græ”, Moses Sumney ha pubblicato il video di “Bless Me (before you go”).

Nel video molto nostalgico e rarefatto, Moses si aggira in bici per strade oniriche e assolate.

Leggi la recensione dell’ambizioso volume 1 del doppio album.