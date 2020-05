I Fontaines D.C. in loop

Vanno di moda i video in loop: un po’ come i Tame Impala in “Lost in Yesterday”, anche i Fontaines D.C. rimangono intrappolati nei camerini del programma immaginario “Tonight Tonight Tonight” con “Georgie Barnes”, tra un antipatico Barnes e uno spassoso ventriloquo, mentre il tutto va sempre più “in vacca”.

In più, dal punto di vista musicale, i Fontaines D.C. evolvono ulteriormente, senza perdere l’impatto ma rendendo il tutto più etereo con dei cori di sottofondo. Il testo invece è un splendido inno a ricercare la propria felicità senza essere passivi:

Don’t get stuck in the past

…

Tell your mother that you love her

…

Happiness really ain’t all about luck

…

When you speak, speak sincere

And believe me friend, everyone will hear

…

Never let a clock tell you what you got time for

…

Cuz each day is where it all begins

insomma, “la vita non è sempre vuota” (il refrain “Life ain’t always empty”), basta essere partecipi di essa.

“A Hero’s Death” è tratta dal nuovo album del gruppo irlandese, in uscita il 31 luglio 2020 su Partisan Records.