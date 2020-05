Celeste, il nuovo singolo con Finneas “I Can See The Change”

La promessa del soul classe 1994 Celeste, dopo aver stupito il mondo vincendo nel giro di un anno un Brit Award e due BBC Award ha pubblicato il suo nuovo singolo “I Can See The Change” in collaborazione con Finneas, produttore pluripremiato per il lavoro insieme alla sorella Billie Eilish e insieme a lei grande sostenitrice della anglo-giamaicana.

Parlando del nuovo singolo, Celeste racconta: “È stato un periodo strano per me, perché stavano succedendo un sacco di cose eccitanti nella mia vita, ma nello stesso tempo mi sentivo piatta, disconnessa da me stessa e dal mondo che mi circondava, quindi sapevo che qualcosa doveva cambiare… È difficile spiegarlo, ma quando ho iniziato a scrivere la canzone avevo nella mia mente un’immagine sfocata e non identificata, a cui sapevo di dovermi avvicinare per capire cosa fosse e forse cosa significasse, ma anche rendendomi conto che il viaggio non sarebbe stato facile. In definitiva la canzone parla di speranza e voglia di cambiare, sapendo che per questo occorrono impegno, pazienza e convinzione”.

Durante il periodo di lockdown, Celeste e Finneas si sono tenuti in contatto lavorando a distanza. Commentando l’esibizione ai BRIT con la quale la ha conosciuta, Finneas ha dichiarato “Ho visto Celeste esibirsi ai Brits a febbraio ed è stata pazzesca”, rivela il produttore “Da sola, sul palco, in quell’ atmosfera intima, mi è rimasta così impressa tanto che appena sono tornato a casa ho scaricato tutto le sua canzoni. Quando mi è stato chiesto di produrre “I Can See The Change”, sono rimasto entusiasta”.