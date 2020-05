Ascolta il nuovo podcast con Holly Herndon

Holly Herdon e Mat Dryhurst hanno lanciato nei giorni scorsi un nuovo podcast, intitolato Interdependence.

Gli argomenti principi, come prevedibile dai nomi coinvolti, sono l’interdisciplinarità tra musica, nuove tecnologie e politica, con i due host in dialogo con personalità dei vari settori coinvolti. Il primo episodio, disponibile già da lunedì, vede ospite Evgeny Morozov fondatore del sito The Syllabus che ogni settimana raccoglie saggi, pubblicazioni accademiche e podcast rilevanti in varie lingue.

Per ascoltare i futuri episodi di Interdependence occorre abbonarsi al Patreon, con due opzioni mensili per supportare il lavoro di Herndon e Dryhurst.