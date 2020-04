[Scoutcloud] La ricerca artistica di KeiyaA. Tra jazz, hip-hop e R&B.

KeiyaA – nata, cresciuta a Chicago e poi trasferitasi a New York – è polistrumentista, producer e cantante con un universo creativo dalle mille sfaccettature, stratificazioni. La sua è musica futuribile e in continua metamorfosi: nell’album di debutto dell’artista – “Forever, Ya Girl” uscito il 27 marzo 2020 – soul, hip hop, R&B e jazz ribollono come schegge di magma vulcanico, sempre pronte ad esplodere e a scoppiare in nuove contaminazioni, ibridazioni. Al cuore di ogni brano c’è, però, un battito pulsante, inarrestabile: l’auto-riflessione e la ricerca della propria identità black e della propria libertà personale, artistica.



“who’s supposed to ride or die for me, if not I?

fear not, know that you’re divine!

real negus never die”

(Da “Negus Poem 1&2”)

(Monica Mazzoli)