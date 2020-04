Grimes rilascia un nuovo video e lancia una collaborazione open-source con WeTransfer

La nostra Miss Anthropocene a.k.a. Grimes è tornata con un nuovo videoclip estratto dal suo ultimo album, “Miss Anthropocene” appunto.

La traccia in questione è “You’ll Miss Me When I’m Not Around” e il video vede l’artista canadese, armata di pancione, spada e ali robotiche, muoversi davanti a un green screen. Nel senso che è proprio fermo e verde. Insieme a WeTransfer, Grimes ha infatti pensato di fornire i materiali per far avere ai suoi fan i file di girato sui quali lavorare in post-produzione.

Che sia un’iniziativa per tenersi occupati dalla quarantena o che la signora del cyborg-pop abbia imparato dalla frequentazione del compagno Elon Musk che ogni forza lavoro non pagata sia buona forza lavoro?

Se siete del primo pensiero, trovate tutte le info e i link utili nella descrizione del suo nuovo nuovo videoclip su YouTube.