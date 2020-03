Yves Tumor continua a scavare nel dark pop

“Un viaggio torbido e allucinante tra dark pop, industrial e folgorazioni sintetiche”: così sintetizzava il nostro Piero Merola quello che è ad oggi l’ultimo album di Yves Tumor, ovvero “Safe In The Hands Of Love”.

E, in linea con quelle atmosfere, arriva anche un nuovo brano del produttore e performer americano, dal titolo “Kerosene!”: una inquietante canzone dark pop con echi e rimandi alle “Vergini Suicide” degli Air.

Il brano, che vede in featuring anche la cantautrice statunitense Diana Gordon, è tratto dal prossimo album dell’artista, “Heaven To A Tortured Mind”, che uscirà sempre su Warp il 3 aprile.